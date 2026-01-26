onedio
27 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
26.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ocak Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün yaşama sevincin bir hayli artabilir. Enerjini dış dünyaya aktarırken neşe ve coşkuyla dolabilirsin. İşte tam da bu noktada, içindeki yaratıcı gücün dışarı çıkaması, bedeninde bir sinerji yaratabilir. Performansın, enerjin ve merakın da artabilir. Tabii bir yandan kendini yenilmez de hissedebilirsin. 

Tam da bu noktada, kronik rahatsızlıkların dahi şifa bulduğunu fark edebilirsin. Ruhsal ve bedensel anlamda anbean iyileşmeyi arzuladığını biliyoruz. Daha iyisi de işe bu isteğine, hevesine ve arzuna istinaden seni bulacak adeta. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

