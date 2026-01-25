Sevgili Aslan, bugün gizemli ve güçlü Neptün, Koç burcuna zarif bir geçiş yapıyor. Bu geçiş, enerjinin iniş çıkışlarını daha belirgin bir şekilde hissetmene sebep olabilir. Yani gökyüzü, enerjini aşırı zorlamadan, daha dengeli ve ölçülü bir şekilde kullanmanın önemini vurguluyor. Bu, sadece fiziksel enerji için değil, duygusal ve zihinsel enerji için de geçerli. İç huzurunu ve dengeni korumak, bu dönemde daha da önemli hale geliyor.

Ve tabii ki, bu dönemde küçük bir estetik dokunuş, senin için büyük bir motivasyon kaynağı olabilir. Belki bir saç rengi değişikliği, belki yeni bir kıyafet ya da belki de evinde küçük bir dekorasyon yenilemesi enerjini yükseltecek ve seni daha canlı, daha enerjik hissettirecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…