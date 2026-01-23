Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Plüton'un kavuşumu, bedeninde biriken yoğunluğun farkına varmanı sağlayacak. Belki de bu yoğunluk, son dönemlerde yaşadığın streslerin, yorgunlukların birikmiş hali olabilir. Ancak bugün bu yoğunluğu bastırmak yerine, bilinçli bir şekilde boşaltmayı denemelisin. Bu, derin bir rahatlama yaratabilir ve sana kendini daha hafif hissettirebilir.

Bugünün enerjisi dramatik bir şifa vadetmiyor belki ama sessiz ve etkili bir iyileşme süreci başlatabilir. Kendini bu sürece bırak ve kontrolü biraz olsun elden bırakmayı dene. Kontrolü bırakmanın, aslında sandığından çok daha güvenli ve rahatlatıcı bir durum olduğunu fark edebilirsin. Bu da sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir ve belki de hayata karşı duruşunu değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…