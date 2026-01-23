onedio
24 Ocak Cumartesi Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
24 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Ocak Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Plüton'un kavuşumu, bedeninde biriken yoğunluğun farkına varmanı sağlayacak. Belki de bu yoğunluk, son dönemlerde yaşadığın streslerin, yorgunlukların birikmiş hali olabilir. Ancak bugün bu yoğunluğu bastırmak yerine, bilinçli bir şekilde boşaltmayı denemelisin. Bu, derin bir rahatlama yaratabilir ve sana kendini daha hafif hissettirebilir.

Bugünün enerjisi dramatik bir şifa vadetmiyor belki ama sessiz ve etkili bir iyileşme süreci başlatabilir. Kendini bu sürece bırak ve kontrolü biraz olsun elden bırakmayı dene. Kontrolü bırakmanın, aslında sandığından çok daha güvenli ve rahatlatıcı bir durum olduğunu fark edebilirsin. Bu da sana yeni bir bakış açısı kazandırabilir ve belki de hayata karşı duruşunu değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
