Sevgili Koç, bugün evrendeki enerjilerin seninle bir oyunu var. Güneş ve Plüton'un Kova burcunda bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, bilinçaltının bedene fısıldadığı sırları açığa çıkarıyor. Bu, iç sesini daha net duyabileceğin bir zaman dilimi anlamına geliyor.

Sessizlik ve meditasyon, belki de hayatının en hızlı temposunda olduğu bir dönemde, sana sandığından daha fazla onarım sağlayabilir. Kendiyle baş başa kalmak, iç dünyanın derinliklerine dalmak, belki de bugün için en iyi reçete olabilir.

Şifa süreci, görünmeyenle, yani iç dünyanla temas ettiğinde hızlanıyor. Bu, bedenin ve zihnin birbirleriyle daha uyumlu bir şekilde çalışmaya başladığı anlamına geliyor. Bedeninle kuracağın bu iletişim, sana iç huzuru ve dengenin kapılarını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…