29 Yıllık Dev Firma İflas Ediyor: Ege Bölgesi’nin En Büyük Gıda Firmalarından Egeden İflasın Eşiğinde

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.03.2026 - 07:37

Ege Bölgesi’nin en büyük gıda dağıtım ağlarından biri olan İzmir merkezli Egeden Gıda, mali dengelerini korumak amacıyla hukuki sürece başvurdu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla, 1997 yılından bu yana sektörde dev markaların temsilciliğini yapan şirket ve sahibi için 3 aylık koruma süreci resmen başladı.

İzmir ve çevre illerde yaklaşık 29 yıldır toptan gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin dağıtımını üstlenen Egeden Gıda, finansal yapısını koruma altına almak için önemli bir adım attı.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda, şirket ve yönetim kurulu başkanı Osman Zeki Özkebapçı hakkında 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu kararla birlikte, bölgenin en büyük tedarik zincirlerinden birine sahip olan firmanın borçlarını yapılandırması ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir zemine oturtması hedefleniyor. Mahkeme süreci boyunca şirketin mali tabloları denetim altında tutulacak ve operasyonel verimliliği gözlemlenecek.

Ege Bölgesi’nde gıda dağıtımı ve lojistik denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan şirket, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki 6 bin metrekarelik dev deposu ve geniş araç filosuyla operasyonlarını yürütüyordu. Temelleri 1997 yılında atılan firma; İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere bölgenin tamamındaki perakende noktalarına ürün sevkiyatı gerçekleştirerek önemli bir pazar payını elinde bulunduruyordu. 

Türkiye’nin önde gelen üretici markalarının bölge temsilciliğini yürüten şirketin yaşadığı bu mali dar boğaz, sektör temsilcileri tarafından da yakından takip ediliyor. Verilen 3 aylık süre, dev şirketin ekonomik geleceği ve bölgedeki gıda tedarik zincirinin sürekliliği açısından belirleyici bir rol oynayacak.

