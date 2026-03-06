29 Yıllık Dev Firma İflas Ediyor: Ege Bölgesi’nin En Büyük Gıda Firmalarından Egeden İflasın Eşiğinde
Ege Bölgesi’nin en büyük gıda dağıtım ağlarından biri olan İzmir merkezli Egeden Gıda, mali dengelerini korumak amacıyla hukuki sürece başvurdu. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen kararla, 1997 yılından bu yana sektörde dev markaların temsilciliğini yapan şirket ve sahibi için 3 aylık koruma süreci resmen başladı.
İzmir ve çevre illerde yaklaşık 29 yıldır toptan gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin dağıtımını üstlenen Egeden Gıda, finansal yapısını koruma altına almak için önemli bir adım attı.
