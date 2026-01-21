onedio
22 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 22 Ocak Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 22 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün beden ve ruh sağlığın üzerine konuşalıyız. Biliyoruz ki bazen içinde biriken gerilimler bedeninde ağır bir yük gibi hissedilebilir. Bu durum, genellikle bastırılan duyguların bir sonucu olup fiziksel bir ağırlık hissi de yaratabilir.

Fakat endişelenmemelisin! Bu durumla başa çıkmanın elbette yolları var. Kendine biraz zaman ayırıp sessiz bir ortamda yalnız kalman, bu içsel gerilimlerini hafifletmene yardımcı olabilir. Biraz meditasyon yapmayı da dene veya yoga ile biraz esne! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

