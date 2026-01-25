Sevgili Aslan, bugün Neptün'ün Koç burcuna geçişinin getireceği büyülü etkiye odaklanacağız. Bu etkileyici geçiş, artık çok daha büyük düşünmen için enerji dolu bir çağrıda bulunuyor. Yani yeni bir haftaya başlarken, sınırlarını genişletmek, bilinmeyen yeni alanlara cesurca adım atmak için içten içe bir istek duyabilirsin.

Tam da bu noktada, eğitimle ilgili konular, uzaklara yapacağın iş seyahatleri ve vizyon gerektiren işler, gündeminde önemli bir yer tutabilir. Tabii tüm bu konulardaki riskler de senin için birer fırsata dönüşebilir. Bugün, cesur ve yenilikçi fikirlerini ortaya koyarak, fark edilmeni sağlayacak adımlar atmalısın. Büyük düşünmek kadar güçlü ve büyük adımlarla ilerlemek de önemli, değil mi?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise macera dolu anlar seni bekliyor. Neptün'ün Koç burcuna geçişi, kalbinin hızla atmasına neden olacak ani bir çekime işaret ediyor. Bekar bir Aslan burcuysan, 'bu çok hızlı oldu' diye düşüneceğin bir yakınlaşma söz konusu olabilir. Beklenmedik bir anda tutku dolu anlar, spontane planlar ve henüz hayatına yabancı olan bu kişi ile derin konuşmalar seni heyecanlandırabilir. Ancak onunla paylaştıklarına dikkat etsen iyi olur, aksi halde hayal kırığı da yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…