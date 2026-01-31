onedio
1 Şubat Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
1 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 1 Şubat Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 1 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün burcunda meydana gelen Dolunay'ın etkilerini hissetmeye başladın bile. Bu özel durum, bedensel farkındalığını bir hayli artırıyor. Fark ettiysen, gün içinde belki de alışılmadık şekilde çarpıntılar, ani ısınmalar ya da tansiyon dalgalanmaları yaşayabilirsin. Ancak endişelenme, bu durum çoğunlukla fiziksel bir rahatsızlıktan değil, duygusal yüklenmelerinden kaynaklanıyor.

Bilinçaltında biriken duygusal yükler, Dolunay'ın etkisiyle bedenine yansıyabilir. Bu da senin daha hassas ve duyarlı hissetmene neden olabilir. Bu nedenle bugün kendine biraz daha fazla özen göstermen, dinlenmeyi ertelememen oldukça kritik. Kendini zorlama, bugünü biraz daha sakin ve huzurlu geçirmeye çalış! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

