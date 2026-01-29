onedio
30 Ocak Cuma Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
30 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Ocak Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün biraz sıkışmış hissediyor olabilirsin. Sanki içinde biriktirdiğin duyguların, düşüncelerin ve endişelerin bedeninde bir yerlerde toplanmış gibi. Bu sessiz gerilim, bazen fiziksel bir sertlik, bir ağırlık olarak hissedilebilir. Belki omuzlarında bir tutulma, belki de baş ağrısı şeklinde kendini gösterebilir.

Bununla başa çıkmak için kontrol etmeye çalışmak yerine, bu duyguları dışa vurmayı dene. Belki bir arkadaşınla konuşmak, belki bir günlük tutmak, belki de bir egzersiz seansı... Kendini ifade etmenin hangi yolu senin için en doğruysa, onu seç. Hislerini dışa vurmak bugün sana şifa verebilir, unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

