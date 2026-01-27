onedio
28 Ocak Çarşamba Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
28 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ocak Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ocak Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerin bir hayli yüksek olacak. Bu yüzden bir an bile durmak istemeyeceksin. Ancak enerjini kendine ayırmalısın. Mesela iş kendini kanıtlama ihtiyacını biraz olsun azalttığında, bedeninin nasıl rahatladığını hissedeceksin.

Özellikle akşam saatleri, senin için dengeyi getirecek olan zamanlara odaklanmalısın. Bu saatlerde kendine biraz daha zaman ayırabilir, sosyalleşmeye vakit ayırabilir ve eğlenerek enerjisini atabilirsin. Sana iyi gelecek şekilde hareket etmeli mutlu olmaya odaklanmalısın! Şifa, enerjini kendin için kullandığında sana gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

