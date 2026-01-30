onedio
31 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 31 Ocak Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 31 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde Ay ile Jüpiter arasında bir etkileşim yaşanacak ve bu durum, geceyi uyanık geçirme isteğini artırabilir. Bir dizi maratonu yaparken 'Bir bölüm daha izleyebilirim' ya da yoğun bir iş gününde 'Bir görev daha tamamlayabilirim' dediğinde, bedeninin dinlenme saatini kaçırıyorsunuz. Ancak unutma ki bu durum uzun vadede sağlığına zarar verebilir.

Tam da bu yüzden uyku saatlerini bir başarı kriteri olarak gör. Yani, erken yatmayı bir güç kaybı olarak değil, tam tersine bir güç kazanımı olarak kabul et. Kendine bir hedef belirle ve bu hedef doğrultusunda hareket et. Bugün erken yatmayı dene ve zinde bir yarına başlamayı garantile! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

