Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde muhteşem bir olaya tanıklık ediyoruz. Ay ve Jüpiter, gökyüzünde bir araya gelerek adeta bir aşk dansı sergiliyorlar. Bu yakınlaşma, senin aşk hayatına da büyülü bir etki yapacak gibi görünüyor. Artık daha derin, daha anlamlı ve daha gerçek bağlar seni çekmeye başlıyor.

Bu dönemde, büyük laflar ve abartılı jestlerden ziyade, içten ve samimi duygulara yöneleceksin. Sevildiğini, değer gördüğünü ve arzulandığını hissetmek isteyeceksin. Bu yüzden, belki de kendini biraz geri çekip bu hisleri arayan bir yolculuğa çıkacaksın.

Unutma, kalbinin derinliklerinde istediği bu güçlü bağları kurmak için bazen geri adım atmak gerekebilir. Bazen, daha iyi bir gelecek için bir adım geriye gitmek gerekebilir. Zira, kim seni kaybetmeyi göze alabilir ki? Seninle birlikte olan herkes, senin ne kadar özel ve değerli olduğunu biliyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…