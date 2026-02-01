Sevgili Aslan, bugün iş hayatında güçlü bir dönüm noktası olabilir. Dünden beri burcunda etkisini hissettiren Dolunay'ın ardından Ay'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte, 'Peki, şimdi ne yapmalıyım?' sorusu zihnini meşgul edebilir. Galiba, iş hayatında son zamanlarda verdiğin kararlarla yüzleşme zamanı geldi. Şubat ayının ilk günlerinde, daha gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler belirlemek isteyebilirsin.

Şimdi, göz alıcı ve büyüleyici şeylerden ziyade; düzgün çalışan ve işlevsel sistemler ilgini çekebilir. Zira, artık gerçek başarılar odak noktanda yer alabilir. Artık egon değil, aklın öne çıkıyor. Herkesin seni alkışlamasına ihtiyaç duymadığın bir farkındalık seviyesine ulaşıyor, kendi onayını ve kendi başarını kabul etmek senin için yeterli hale geliyor! İşte bu durum da seni daha sakin ve daha güçlü kılıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların yoğunlaşıyor ama daha olgun bir şekilde. Büyük ve abartılı sözlerden çok, net ve belirgin tavırlar belirleyici olacak. Galiba partnerine, 'Bu ilişki nereye gidiyor?' sorusunu sormak üzeresin. Tabii eğer bekarsan, güçlü bir çekim hissi, uzun vadeli ve sağlam bir ilişkiye dönüşebilir. Görünen o ki aşktan istediğini alacaksın. Gerçek bir ilişki ve güçlü bağlar sana huzur verecek! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…