Sevgili Koç, bugünlerde adeta ışıldıyorsun ve herkesin dikkatini üzerine çekiyorsun. Ancak Ay'ın Başak'a geçişiyle birlikte, bu görünürlüğünün sürdürülebilir olup olmadığına dair bir soru beliriyor zihninde. İş hayatında bugün büyük adımlar atmak yerine, üzerinde durman gereken noktalar var. Eksik kalan işlerini tamamlamak, yarım bıraktığın projeleri toparlamak ve senden ne beklenildiğini netleştirmek önceliğin olmalı.

Zira henüz Şubat'ın ilk günlerinde, üzerinde ağırlık yaratan bir sorumluluğun aslında yanlış bir planlama sonucu olduğunu fark edebilirsin. Tam da bu yüzden 'Herkes benden bunu bekliyor' dediğin konuları gözden geçirmek ve belki de bazılarını hayatından çıkarmak isteyebilirsin. İşte şimdi, neye ihtiyacın olduğunu bilerek hareket edebilir ve başarılarının kalıcı olmasını sağlayacak bir düzen kurabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün, duyguların daha derin ve ciddi bir ton alıyor. Geçici heyecanlardan ziyade, seni gerçekten etkileyen ve kalbine dokunan bağlar dikkatini çekiyor. Bir konuşma, bir bakış ya da beklenmedik bir yakınlaşma, 'bu sadece hoş bir an mı, yoksa daha fazlası mı?' sorusunu aklına getirebilir. Kalbin bugün yüzeyde değil, derinlerde atıyor ve belki de gerçek aşkı bulman için doğru zaman geliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…