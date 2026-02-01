onedio
2 Şubat Pazartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

2 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 2 Şubat Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 2 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Aslan Dolunayı'nın ardından vücudunda oluşabilecek gerilimlerden ve bunun nasıl yönetileceğinden bahsetmek istiyoruz. Özellikle baş ve boyun bölgende hissedebileceğin bu gerilim, üzerinde durman gereken bir stres belirtisi olabilir. 

Ay'ın Başak burcuna ilerlemesiyle birlikte, bedeninin senden belirli talepleri de olabilir. Bu talepler genellikle 'küçük ama düzenli' önlemler şeklinde kendini gösterir. Örneğin, hızlı bir şekilde yemek yemek, aceleyle duş almak veya dinlenmeyi yarım bırakmak gibi alışkanlıklar, bugün senin için ekstra yorucu olabilir. Akşam saatlerinde ise bilinçli bir yavaşlama sürecine girmeni öneririz. Bu da haftaya güçlü bir başlangıç yapmanı sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Astroloji Editörü
