Sevgili Aslan, aşk hayatında bugün, tutku ve gizem arasında mükemmel bir denge kuruluyor. Bu dengeyi hissetmeye başladığın an, kalbinin ritmi hızlanacak ve gözlerin parıldayacak. Eğer bekarsan, bugün aşk hayatında sürpriz bir gelişme yaşayabilirsin. Ulaşılamaz gibi görünen, belki de hayalini kurduğun o özel kişi, bugün sana kaderin bir oyunu gibi bir sinyal göndermesi, tüm haftayı onun düşünceleriyle geçirmene neden olabilir.

Bu kişi belki yaşından büyük, belki de statü olarak senden farklı bir konumda. Belki de 'olmaz' dediğin, aşkın sınırlarını zorlayan bir karaktere sahip. İşte bu da güçlü bir çekime ve heyecana dönüşebilir. Kalbinin hızlı atışları, içindeki kıpırtı, belki de bu kişiye karşı hissettiğin duyguların bir göstergesi olabilir.

Ancak dikkatli olmalısın, aşkın o büyülü dünyasında kaybolup gitmemek için. Zira kalbinin kırılmaması için, doğru kararı verdiğinden emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…