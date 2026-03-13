Sevgili Aslan, bugün aşk hayatında adeta bir romantik film setine adım atıyorsun. Bir yandan kalbinde sevgiyle dolu bir partnerin varsa, bugün sana büyük bir sürpriz yapabilir. Belki de hiç beklemediğin bir anda, belki de bir restoranda romantik bir akşam yemeği sırasında, belki de evinde huzurlu bir akşamda, cebinden o küçük, parlak kutuyu çıkarabilir. İçinde belki bir yüzük, belki de geleceğe dair büyük bir söz, belki de bir evlilik teklifi olabilir.

Öte yandan, eğer hala bekar bir Aslan burcuysan, bugün adeta bir romantik film sahnesine tanıklık edebilirsin. Belki bir kütüphanede, belki bir kitapçıda, belki de bir kafede yaşanacak olan bir 'kitap düşürme' sahnesi kadar romantik bir karşılaşma seni bekliyor olabilir. Bu karşılaşma, hafta sonunu adeta bir rüyaya dönüştürebilir, belki de hayatının aşkıyla tanışmanın ilk adımı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…