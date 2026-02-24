Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki hareketlilik, Merkür'ün durağan konumda olmasıyla biraz yavaşlayacak. Bu durum, üzerinde çalıştığın yaratıcı projelerde biraz duraksama yaşamanı gerektirebilir. İlham perilerinin seni terk ettiğini düşünebilirsin ama aslında tam tersi oluyor. Zihninin derinliklerinde, henüz yüzeye çıkmamış, taze ve parlak fikirler oluşuyor. Şu anda belki de en iyi strateji, hızlı bir üretim yerine, bu fikirlerin olgunlaşmasını beklemek ve taslak aşamasına geri dönmek olacaktır.

Tam da bu noktada güçlü fikirlerini ve sana başarı getirecek akılcı projelerini hemen paylaşmaktan kaçın. Henüz olgunlaşmayan fikirlerinin başkalarına ilham olmasını istemiyorsan, bilgini de tecrübeni de şimdilik kendine sakla. Bugün takım oyuncusu olma fikrinden de uzaklaş. Zira, amacın bireysel başarılar olmalı bugün!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün seni şaşırtacak bir gelişme yaşanabilir. Belki de bir süredir soğuk duran, aranızda mesafe olduğunu düşündüğün birinden beklenmedik bir hamle gelebilir. Bu hamle, savunma mekanizmalarını çökertebilir ve seni rutinlerden koparabilir. Beklenmedik bir itiraf veya aniden değişen çekim alanı, sınırları zorlayan ve kalbini yerinden oynatan bir elektriklenme yaşamanı sağlayabilir. İstemeden kapıldığın bu aşk ise sana en büyük mutlulukları yaşatabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…