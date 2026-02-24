Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki duraksamanın üzerinde yarattığı etki, o gizemli ve derin yapını bir kenara bırakmanı ve dikkatini tamamen akciğer kapasitene yönlendirmeni gerektiriyor. Kendini izole edip kapalı kapılar ardına saklanmanın yerine, göğüs kafesini genişletecek, ciğerlerini sonuna kadar dolduracak derin nefesler almanın zamanı geldi.

Üst bedenini esnetecek, omuzlarını geriye atarak kalbini tüm dünyaya açacak fiziksel hareketler yapmalısın. Belki bir yoga dersi, belki bir pilates seansı ya da belki sadece bir yürüyüş... Hangi aktiviteyi seçersen seç, içindeki o karanlık suyu bol oksijenle temizlemek için harekete geçmelisin.

İçindeki enerjiyi dışarıya yansıtmak için bedeninin ve ruhunun ihtiyaç duyduğu bu hareketliliği hayatına dahil et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…