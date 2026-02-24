onedio
25 Şubat Çarşamba Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
25 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
24.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 25 Şubat Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 25 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzündeki duraksamanın üzerinde yarattığı etki, o gizemli ve derin yapını bir kenara bırakmanı ve dikkatini tamamen akciğer kapasitene yönlendirmeni gerektiriyor. Kendini izole edip kapalı kapılar ardına saklanmanın yerine, göğüs kafesini genişletecek, ciğerlerini sonuna kadar dolduracak derin nefesler almanın zamanı geldi.

Üst bedenini esnetecek, omuzlarını geriye atarak kalbini tüm dünyaya açacak fiziksel hareketler yapmalısın. Belki bir yoga dersi, belki bir pilates seansı ya da belki sadece bir yürüyüş... Hangi aktiviteyi seçersen seç, içindeki o karanlık suyu bol oksijenle temizlemek için harekete geçmelisin. 

İçindeki enerjiyi dışarıya yansıtmak için bedeninin ve ruhunun ihtiyaç duyduğu bu hareketliliği hayatına dahil et. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

