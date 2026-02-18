onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 19 Şubat Perşembe Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

19 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

18.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Şubat Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, hayatın hızlı temposunda bazen nefes almayı bile unutabiliyorsun. Tam bugün belki de fark etmeden, nefes alışverişin biraz yüzeysel olabilir. Oysa nefes alışverişlerine dikkat etmeli, dolaşım sisteminden bağışıklığına her sistem için oksijen seviyesini düzenleyen, enerjini artıran ve hatta zihninin çalışmasını etkileyen derin nefeslere odaklanmalısın. 

Belki 4 saniye boyunca nefes alıp ardından 6 saniye boyunca nefes vermeyi deneyebilirsin bugün. Bu ritim, sinir sistemini hızlıca dengeleyecek ve gün boyu kendini daha enerjik hissetmeni sağlayacaktır. Bedenin şifalanırken belki nefes çalışmalarının yanında yoga ve meditasyonu da deneyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

