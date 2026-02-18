Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında bir ateşin yükseldiğini hissedebilirsin. Bu, belki de uzun zamandır göz kırptığın o özel kişiye nihayet adım atmanın tam zamanı. Ya da belki de, karşı taraftan beklenmedik, cesur bir itiraf duyabilirsin. Bir saniye durup düşün, aşkta cesaret, genellikle kazandırır, değil mi?

İşte bu yüzden, bugün aşk hayatında cesur adımlar atmanın ve kalbini açmanın tam zamanı. Belki de uzun zamandır gizli tuttuğun duygularını açığa çıkarmanın veya belki de karşı taraftan beklenmedik bir itiraf almanın zamanı gelmiştir. Unutma, aşkta cesaret her zaman kazandırır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…