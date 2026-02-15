Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu dönemde, partnerinle olan iletişiminin açıklığı ve dürüstlüğü daha da önem kazanıyor. Güneş, her şeyi aydınlatıyor ve sırların üzerindeki örtüyü kaldırıyor gibi. Peki, partnerinden ne saklıyorsun? Belki geçmişteki bir aşk, belki de tamamlanmamış bir hikaye...

Şimdi, bu geçmişe ait hatıralarla yüzleşme ve onlara veda etme zamanı. Ya da belki de gerçeği, herkesin öğrenmesinden önce senin açığa çıkarman gerekiyor. Unutma ki dürüstlük her zaman en iyi politikadır.

Tabii eğer bekar bir Akrep burcuysan, geçmişten bir yüzün belirmesi ve eski günleri hatırlatması, duygularını biraz karıştırabilir. Bu durumda, duygularını kontrol etmeyi ve geçmişi geçmişte bırakmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…