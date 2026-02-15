onedio
16 Şubat Pazartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu
16 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

16 Şubat Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında biraz dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu dönemde, partnerinle olan iletişiminin açıklığı ve dürüstlüğü daha da önem kazanıyor. Güneş, her şeyi aydınlatıyor ve sırların üzerindeki örtüyü kaldırıyor gibi. Peki, partnerinden ne saklıyorsun? Belki geçmişteki bir aşk, belki de tamamlanmamış bir hikaye...

Şimdi, bu geçmişe ait hatıralarla yüzleşme ve onlara veda etme zamanı. Ya da belki de gerçeği, herkesin öğrenmesinden önce senin açığa çıkarman gerekiyor. Unutma ki dürüstlük her zaman en iyi politikadır.

Tabii eğer bekar bir Akrep burcuysan, geçmişten bir yüzün belirmesi ve eski günleri hatırlatması, duygularını biraz karıştırabilir. Bu durumda, duygularını kontrol etmeyi ve geçmişi geçmişte bırakmayı unutma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

