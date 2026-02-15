Sevgili Akrep, bugün senin için biraz hareketli geçebilir. Güneş ile Uranüs arasında oluşan kare açı, iş yaşamınla ev hayatının dengesini biraz sarsabilir. Özellikle bu Pazartesi günü, aile ile ilgili bir konunun iş hayatına sıçraması durumunda, hangi konuya öncelik vereceğini belirlemekte zorlanabilirsin.

İş yerinde, beklenmedik bir anda karar değişikliği söz konusu olabilir. Bu durum özellikle yönetimle ilgili konuları etkileyebilir. Bu gibi durumlar karşısında stratejik düşünme ve hareket etme yeteneğini kullanırsan, günün sonunda güçlü bir çıkış yapan sen olabilirsin.

Eğer aile işinde çalışıyorsan, durum biraz daha karmaşık hale gelebilir. Bu durumda, duygularını işine karıştırmaman son derece önemli. Aile ve iş hayatının kesiştiği bu noktada, profesyonel ve kişisel yaşamını birbirinden ayırabilme yeteneği, seni olası bir krizden koruyabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…