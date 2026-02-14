Sevgili Akrep, bugün senin için biraz gergin geçecek gibi görünüyor. Farkındayız, kafanı kurcalayan bir mesele var ve bu konuyu düşünmekten kendini alamıyorsun. Ancak sürekli aynı konuyu kafa yormak çözüm olmadığı gibi, enerjini de tüketiyor. Haftanın ilk gününe bu ağır zihinsel yük ile başlamak yerine, belki de bugün bu konuyu bir kenara bırakıp kendine biraz nefes alacak zaman tanımalısın.

İş hayatında kontrol edemediğin durumların varlığına karşı bir direniş içinde olduğunu hissedebiliyoruz. Ancak belki de bu dönemde en akıllıca hareket, müdahale etmek yerine durup biraz beklemek olabilir. Unutma ki, sabır çoğu zaman en iyi çözüm yoludur. Eğer kafandaki bir fikri hayata geçirerek maddi anlamda bir ilerleme kaydetmeyi planlıyorsan, bu durum düşündüğünden daha hızlı şekillenebilir. Başarı, para ve güç, zihnindeki yüklerden kurtulduğunda seni bulabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…