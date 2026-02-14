Sevgili Akrep, bugün senin için biraz zorlu geçecek gibi görünüyor. Zira, aklını meşgul eden bir konu var ve bu konuyu düşünmekten kendini alıkoyamıyorsun, değil mi? Ancak unutma ki aynı konuyu tekrar tekrar düşünmek çözüm getirmiyor. Haftanın ilk gününe bu zihinsel yük ile girmemek için belki de bugün bu konuyu bir kenara bırakmayı denemelisin.

Galiba, iş hayatında kontrol edemediğin konulardan arınma süreci bu! Hatta bu dönemde en akıllıca yol, müdahale etmek yerine beklemek olmalı... Zaten sabır, çoğu zaman en iyi çözümdür. Bu arada aklındaki fikri hayata geçirerek maddi anlamda bir gelişme bekliyorsan, bu durum düşündüğünden daha hızlı netleşebilir. Başarı gibi para ve güç de zihnindeki yüklerden kurtulman ile seni bulabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün yoğun bir enerji söz konusu. Eğer bekarsan, karşı konulamaz bir çekim hissedebilirsin. Belki de yeni bir aşk kapıdadır, ne dersin? İlişkisi olan Akrep burçları içinse, bugün açık bir yüzleşme rahatlatıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…