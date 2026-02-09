Sevgilli Akrep, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, hayatlarında adeta bir 'yaratıcılık ve üretkenlik' fırtınası yaşayacaksın. Haftanın bu ikinci gününde, zihnin tamamen açılacak ve iş hayatını şekillendirmenin yolunu bulacaksın. Belki de yeni kariyer planları yapacak, biraz da sezgisel yaklaşımlarla başarıya emin adımlarla ileleyeceksin.

Görünen o ki bugün, yaratıcılık en büyük gücün olacak ve kimsenin cesaret edemediği, renkli ve ilham verici projelere imza atabileceksin. Bu dönemde risk alırken, yaratıcıcı zihnin ve analitik zekan kadar sezgilerine de güvenmelisin. Bu sayede maddi ve manevi anlamda seni tatmin edecek sonuçlara ulaşabilirsin. Bugün sergileyecekleri özgün duruş, seni sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir vizyoner olarak da ortaya çıkaracak. Hadi, iş dünyasında bir yıldız gibi parla bugün!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise gökyüzünün en şanslı burcu sen olacaksın. Venüs'ün Balık burcuna geçişi, sana adeta masalsı bir flört etme enerjisi getirecek... Bu da mevcut ilişkinde romantizm ateşini yeniden alevlendirecek. Öte yandan eğer bekarsan, esas enerji seni saracak. Zira bugün, kalbini çalacak o 'peri masalı' kahramanıyla tanışabilirsin. Duygularını en sanatsal, en şiirsel haliyle ifade ederek aşkı ya da heyecanı bulacaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…