Akrep Burcu

Akrep Burcu right-white
9 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 9 Şubat Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...


Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün ve haliyle yeni hafta Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle maceraya dönüşüyor. Bu geçiş, zihnin en derin köşelerine, en mahrem sırlarına bir yolculuk anlamına geliyor. Tam da bu noktada aile işinde, yıllardır süregelen tabuları yıkmak ve geçmişin tortularından mantıklı ve rasyonel bir şekilde kurtulmak isteyebilirsin. Bu dönemde kariyerini şekillendirecek adım, iş dünyasını modernize etmekten geçiyor olabilir. 

Tabii bu süreçte aile işi kadar, gayrimenkullere ilişkin karar ve alım-satımlar da gündeme gelebilir. İşleri ilerletecek adımlar atmak için risk almak da isteyebilirsin. Ancak almak istediğin riskler konusunda hissedarlar ve aile bireyleri ile ortak bir perspektifte buluşmak önemli. Sen maceraya hazırsın biliyoruz ama herkesi ikna edebilecek misin, bunu bilmiyoruz! Bu yüzden adım adım ilerlemeye odaklan, baskıcı ve ısrarcı olma deriz. Zamanla hedeflerine ulaşacağına eminiz. 

Peki ya aşk? Özel hayatında ise partnerinle en mahrem konuları bile büyük bir objektiflikle konuşabildiğini fark edeceksin. Kıskançlık veya sahiplenme gibi duyguların yerini, birbirinizin bireysel alanına duyulan derin bir saygı alacak. Ev içinde kuracağın bu entelektüel bağ, ilişkinin temellerini her zamankinden daha sağlam kılacak. Artık aşk senin için güvenli bir limana, huzurlu bir yuvaya dönüşecek! İşte bu da günün en güzel haberi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
