Sevgili Akrep, bugün ve haliyle yeni hafta Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle maceraya dönüşüyor. Bu geçiş, zihnin en derin köşelerine, en mahrem sırlarına bir yolculuk anlamına geliyor. Tam da bu noktada aile işinde, yıllardır süregelen tabuları yıkmak ve geçmişin tortularından mantıklı ve rasyonel bir şekilde kurtulmak isteyebilirsin. Bu dönemde kariyerini şekillendirecek adım, iş dünyasını modernize etmekten geçiyor olabilir.

Tabii bu süreçte aile işi kadar, gayrimenkullere ilişkin karar ve alım-satımlar da gündeme gelebilir. İşleri ilerletecek adımlar atmak için risk almak da isteyebilirsin. Ancak almak istediğin riskler konusunda hissedarlar ve aile bireyleri ile ortak bir perspektifte buluşmak önemli. Sen maceraya hazırsın biliyoruz ama herkesi ikna edebilecek misin, bunu bilmiyoruz! Bu yüzden adım adım ilerlemeye odaklan, baskıcı ve ısrarcı olma deriz. Zamanla hedeflerine ulaşacağına eminiz.

Peki ya aşk? Özel hayatında ise partnerinle en mahrem konuları bile büyük bir objektiflikle konuşabildiğini fark edeceksin. Kıskançlık veya sahiplenme gibi duyguların yerini, birbirinizin bireysel alanına duyulan derin bir saygı alacak. Ev içinde kuracağın bu entelektüel bağ, ilişkinin temellerini her zamankinden daha sağlam kılacak. Artık aşk senin için güvenli bir limana, huzurlu bir yuvaya dönüşecek! İşte bu da günün en güzel haberi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…