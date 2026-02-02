Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça hareketli ve heyecan verici olacak! Zira, gökyüzünde bir araya gelen Merkür ve Jüpiter, sosyal çevrenle iş hedeflerini birleştiriyor. Bu, iş hayatında karşına çıkacak olan doğru kişilerin, beklenmedik ve heyecan verici fırsatları beraberinde getirebileceği anlamına geliyor. Bir davet, bir toplantı ya da belki de bir grup çalışması, sana yeni bir kapı açabilir. Şubat ayına adım atarken, güçlü bağlantılarla donanmış olacak ve kazanmaya başlayacaksın.

Tabii bu durumda, vizyonun da genişliyor ve sadece bugünü değil, önümüzdeki ayları da düşünmeye başlıyorsun. Belki de bir hedefini daha büyütmeyi, daha iddialı bir hale getirmeyi düşünüyorsun. Cesur hayallerin, somut planlara dönüşebileceği bir gün olacak. Yani, hayallerini gerçekleştirmek için mükemmel bir zaman!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise arkadaşlık ve romantizm birbirine karışıyor... Uzun süredir hayatında olan biriyle duyguların farklı bir boyuta taşınabilir. Ama eğer ilişkin varsa, işte o zaman işler biraz karışabilir. Kalbinin ritmini değiştiren arkadaşlık, partnerinle aranı açabilir. Duyguların karışabilir ve sen bir karar vermek zorunda kalabilirsin! Sahi kimi seçeceksin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…