Sevgili Akrep, bugün senin için enerjisi yüksek bir gün olacak gibi görünüyor. Ay ve Jüpiter'in birbirine yakın konumu, bakış açını genişletecek ve yeni ufuklara yelken açmanı sağlayacak. Belki yeni bir eğitim programına başlama, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun bir seyahate çıkma fırsatı da yakalayabilirsin bugün. Hatta belki de karmaşık bir hukuki mesele, bugün olumlu yönde bir ilerleme gösterebilir.

Tüm bunların yanı sıra, 'daha fazlası mümkün' demeye başlamış olabilirsin bugün! Kendine olan güvenin ve hedeflerine olan inancın, seni daha yükseklerde uçurabilir. Uzun vadeli hedeflerine odaklanmanın tam zamanı. Uluslararası bağlantılar kurma veya vizyon gerektiren işler üzerinde çalışma fırsatı bulabilirsin. Tam da bu yüzden eğitim hayatına daha fazla zaman ayırmalı ve iş seyahatleri için talepkar olmalısın!

Gelelim aşka! Bugün hiç beklemediğin bir anda uzak mesafelere taşınabilir aşk... Belki de seni farklı bir bakış açısına yönlendiren, hayatına yeni bir renk katan biriyle tanışabilirsin bir anda! Kim bilir, belki de bu kişi kalbini çalmayı başarır ve aşkın ateşi içini ısıtabilir. Tabii bu arada mesafeleri göze almalı, sınırları aşmalı ve bazı kuralları da değiştirmelisin kalbinde! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…