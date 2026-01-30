Sevgili Akrep, bugün Ay ve Jüpiter'in birbirine yakın konumu, senin için bir dönüm noktası olabilir. Bu iki gökyüzü devi, seni belki de en beklenmedik anda, en uzak mesafelere taşıyabilecek bir aşka doğru sürükleyebilir.

Bunun bir rüya olmadığını anlamak için gözlerini ovuşturmana gerek yok. Belki de hayatına girecek o özel kişi, seni tamamen farklı bir bakış açısına yönlendirebilir. Kim bilir, belki de bu kişi hayatına yeni bir renk katabilir, belki de kalbinin kapılarını aralayacak ve içeriye girebilir.

Ama tabii ki, bu tür büyük değişiklikler her zaman biraz cesaret, biraz risk almayı gerektirir. Bu yüzden, bu aşk yolculuğuna çıkmadan önce, mesafeleri göze almalı, sınırları aşmalı ve belki de bazı kuralları değiştirmelisin! Bir de kalbinin sesini dinlemeye hazır ol tabii! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…