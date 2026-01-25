Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında biraz farklı bir atmosfer hakim olacak. Gökyüzündeki büyülü Neptün, Koç burcuna giriyor ve bu da sözcüklerin yerini beden dilinin alacağı anlamına geliyor. Bugün aşkta en önemli iletişim aracın, kelimeler yerine dokunuşlar, bakışlar, jestler ve mimikler olacak.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün aşkta sessiz ama yoğun bir tutku seni bekliyor. Belki de uzun zamandır ilk kez, sözlerin yerini alan dokunuşlar, aşkının ateşini yeniden alevlendirecek. Bu, aşkın en saf, en içten hali... Sözlerin yerini beden dilinin aldığı, tutkunun ve aşkın en yoğun yaşandığı güne hazır ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…