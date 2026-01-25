Sevgili Koç, bugün tüm spot ışıklar üzerinde toplanıyor. Neptün'ün burcuna geçişiyle birlikte, kalbinin ritmi bir anda hızlanıyor ve etrafındaki herkesi kendine çekecek bir enerjiye bürünüyor.

Eğer bekar bir Koç burcuysan, bugünün sana bir sürprizi olabilir. Belki de o özel kişiyle karşılaşma zamanın geldi. Bir bakış, bir tebessüm ya da belki de tek bir cümle, aşkın kapılarını aralaman için yeterli olabilir. Kim bilir, belki de bugün kalbini çaldıracak birinin peşinden gideceksin.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün ilişkindeki tutkuyu yeniden alevlendirecek bir adım atmanın tam zamanı. Belki de uzun zamandır söylemek istediğin bir şeyi itiraf etme zamanıdır. Ya da belki de ilişkinin ilk günlerindeki o tazeliği, o heyecanı yeniden hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…