Sevgili Akrep, bugün sıcaklık ve samimiyete odaklanmalısın. Böylece ilişkileri daha da derinleşecek ve samimi paylaşımlar ön planda olacak. Partnerinle aranda, kalbinin derinliklerine inen, gerçek duyguları ve heyecanı hissettiren paylaşımların olması, bu dönemin en belirgin özellikleri arasında yer alacak.

Eğer bekarsan, flörtlerde de tanıdık bir çevreden gelen, yabancılık çektirmeyen birine yakınlaşman muhtemel. Bu kişi, belki de daha önce hiç bu açıdan bakmadığın bir arkadaşın olabilir. Belki de seni anlayan, duygularına karşılık verebilecek biri yanı başında olabilir!

Zira, bugünün anahtar kelimesi 'hissetmek' olacak. İster aşkta, ister işte, isterse arkadaşlık ilişkilerinde; bugün her şeyi tam anlamıyla hissetmek için kendine izin ver. Duygularını bastırma ve yaşa... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…