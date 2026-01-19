onedio
Akrep Burcu right-white
20 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
19.01.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? 

20 Ocak Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün sıcaklık ve samimiyete odaklanmalısın. Böylece ilişkileri daha da derinleşecek ve samimi paylaşımlar ön planda olacak. Partnerinle aranda, kalbinin derinliklerine inen, gerçek duyguları ve heyecanı hissettiren paylaşımların olması, bu dönemin en belirgin özellikleri arasında yer alacak.

Eğer bekarsan, flörtlerde de tanıdık bir çevreden gelen, yabancılık çektirmeyen birine yakınlaşman muhtemel. Bu kişi, belki de daha önce hiç bu açıdan bakmadığın bir arkadaşın olabilir. Belki de seni anlayan, duygularına karşılık verebilecek biri yanı başında olabilir! 

Zira, bugünün anahtar kelimesi 'hissetmek' olacak. İster aşkta, ister işte, isterse arkadaşlık ilişkilerinde; bugün her şeyi tam anlamıyla hissetmek için kendine izin ver. Duygularını bastırma ve yaşa... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
