Sevgili Akrep, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ayı'ın enerjisi, bu dönemde iletişim tarzını daha ciddi ve resmi bir hale getiriyor. Bu durum, duygusal ifadelerini belirtmekte zorluk çekmene neden olabilir, ancak bu durumun da bir çözümü var.

İlişkinde belirsizliklerin giderilmesi ve dürüstlüğün hakim olması adına, kalbinden geçen duyguları saklamadan, açık ve net bir şekilde ifade etmen gerekiyor. Bu dönemde, duygularını ortaya koyman biraz zor olsa da bu durum partnerinin aşkını itiraf etmesine veya evlilik yolunda bir adım atmasına vesile olabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan, bizden söylemesi, yüzük seçmeye başlamak için hazırlıklı ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…