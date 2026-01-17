onedio
18 Ocak Pazar Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

18 Ocak 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

17.01.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 

18 Ocak Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ayı'ın enerjisi, bu dönemde iletişim tarzını daha ciddi ve resmi bir hale getiriyor. Bu durum, duygusal ifadelerini belirtmekte zorluk çekmene neden olabilir, ancak bu durumun da bir çözümü var.

İlişkinde belirsizliklerin giderilmesi ve dürüstlüğün hakim olması adına, kalbinden geçen duyguları saklamadan, açık ve net bir şekilde ifade etmen gerekiyor. Bu dönemde, duygularını ortaya koyman biraz zor olsa da bu durum partnerinin aşkını itiraf etmesine veya evlilik yolunda bir adım atmasına vesile olabilir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsan, bizden söylemesi, yüzük seçmeye başlamak için hazırlıklı ol. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

