Akrep Burcu right-white
18 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 18 Ocak Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor. Oğlak burcundaki Yeni Ay, kariyerindeki iletişim trafiğini hızlandırıyor. Telefonlar durmaksızın çalıyor, e-postaların hiç bitmiyor, toplantılar, görüşmeler ve karar süreçleri birbiri ardına geliyor... Her şeyin aynı anda netleşmemesi, senin gibi derin düşünen bir Akrep burcunu huzursuz edebilir. 

Ancak sabırlı ve stratejik davranmalı, panik yapmamalı ve her şeyi aynı anda halletmeye çalışmalısın. Zira, bu pazar günü eski yöntemlerin artık yeterli olmadığını fark edebilirsin. Böylece kendi kabuğunu kırıp yeni sorumluluklara açık olman gerekebilir. Günün sonunda ise lider olduğunu ve yükselmeyi hak ettiğini herkese göstereceksin! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay, iletişim dilini ciddi hale getiriyor. Duygularını ifade etmekte zorlanabilirsin ancak partnerinle önemli konuşmalar yapmanın tam zamanı. Yani ilişkide netlik ve dürüstlük adına, duygularını saklamalı kalbinden geçenleri açıkça ifade etmelisin. Eğer sen hislerini ortaya çıkaramadığın halde partnerin, aşkını itiraf eder ya da evlilik yolunda bir adım atarsa, yüzük seçmeye başla deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

