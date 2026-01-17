Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde oldukça etkileyici bir olay gerçekleşiyor. Oğlak burcunda bir Yeni Ay doğuyor. Bu durum biraz da olsa sinir sistemini zorlayabilir. Belki de son zamanlarda kendini biraz daha yorgun hissetmeye başladın, belki de odaklanma konusunda problemler yaşıyorsun veya belki de baş ağrıları seni rahatsız ediyor. Eğer öyleyse, bu durumun sebebi tam olarak bu Yeni Ay olmalı.

Biraz daha detaylandıracak olursak, bu Yeni Ay'ın etkisi altında, zihinsel yorgunluk hissi artabilir. Bu durum, özellikle yoğun bir iş temposu içinde olanlar için daha belirginleşebilir. Ayrıca, odaklanma problemleri de yaşayabilirsin. Özellikle çoklu işlerle uğraşırken, dikkatini toplamakta zorlanabilirsin. Bunun yanı sıra, baş ağrıları da bu dönemde sıkça görülebilir. Bu durumdan etkilenmemek ve kendini daha iyi hissetmek için ise gün içinde ekran süresini azaltmayı düşünebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…