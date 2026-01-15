onedio
16 Ocak Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
16 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Ocak Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Ocak Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş, sinir sistemini etkilenebilir ve her zamankinden biraz daha hassas hale getirebilir. Bugün daha fazla üzerine gelmeye başlayan duygusal stres, iş yoğunluğu ve sorumluluklar bedensel gerilim yaratabilir.

Tabii bu gerilimi hafifletmek için birkaç şey yapabilirsin. Örneğin, hafif egzersizler ve gevşeme teknikleri tam senlik. Belki bir yoga dersi, belki bir meditasyon seansı... Kim bilir, belki de bir doğa yürüyüşü... Seçim senin! Ve tabii ki, akşam saatlerinin çay ve sevdiklerinle sohbet eşliğindeki huzuru sana iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

