Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 13 Ocak Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

13 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Ocak Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Ocak Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yıldızların sana bir mesajı var: Bedenin, stresi depolamaya oldukça meyilli. Özellikle kaslarında ve alt karın bölgende bir gerginlik hissi olabilir, sanki bir şeyler sıkışıp kalmış gibi. Bu durum, içinde bastırdığın duyguların bir sonucu olabilir. Biliyoruz ki, duygusal yüklerimiz fiziksel yorgunluğa da yol açabiliyor.

Günün sonunda kendine biraz zaman ayır, belki bir köşede sessizce oturup gevşemeyi dene. İnan bize, bu sana sandığından çok daha fazla iyi gelecek. Kendini rahat hissettiğin bir ortamda, belki sevdiğin bir müzik eşliğinde, belki de bir fincan sıcak çayla... Kendine bu küçük kaçamakları yapmak, hem ruhuna hem de bedenine iyi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

