15 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ocak Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ocak Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün özellikle sırt ve omurga bölgenle ilgili biraz daha hassas olman gerekiyor. Uzun saatler boyunca oturmak ya da biraz dikkatsizce seçtiğin bir duruş, sana beklenmedik bir gerginlik yaşatabilir. Kendini fazla kasıyor olabilirsin ve belki de bunun farkında bile değilsin. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmenin yolu aslında oldukça basit.

Gün içerisinde, belki de işlerin yoğunluğu arasında kendine küçük bir mola verip birkaç esneme hareketi yapmayı denemelisin. Bu hem kaslarını rahatlatacak hem de enerjini yükseltecek. Tabii bu süreçte fizyoterapi desteği ve uzman tavsiyeleri de almanı öneririz. Zira omurga sağlığı zaman zaman öncelik vermesek de hayat kalitemizi bir hayli etkiliyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

