Sevgili Akrep, bugün iş dünyasında kendini biraz daha otoriter ve kontrolcü hissettiğini fark ediyor musun? Her detayın farkında olmak, tüm süreçleri yönetmek, her şeyin tam da ne olduğunu anlamak istiyorsun, değil mi? Ancak hatırlaman gereken önemli bir nokta var ki, bazı durumlar senin kontrolünün dışında gelişebilir ve bu tamamen doğal. Bugünün en değerli dersi belki de güvenmeyi öğrenmek üzerine olacak.

Hatta bugün, kontrolü biraz olsun elden bırakmayı düşünmelisin. Bu deneyim sayesinde işlerin daha da verimli ilerlediğini görebilirsin. Tabii işleri kendi haline bırakırken bile bir strateji belirlemekte fayda var. Bu sayede, her ne kadar uzakta olsan da, kimin ne yaptığını, kimin ne söylediğini çok net bir şekilde gözlemleme imkanın olacak. Belki de zamanla, her şeyi doğal akışına bırakmayı öğrenirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…