Akrep Burcu right-white
Şubat 2026, Aylık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.01.2026 - 18:01

Gökyüzü Şubat ayında bir hayli hareketli! Akrep ve yükselen Akrep burçları Şubat ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Şubat ayı nasıl geçecek? Bu ay Akrep ve yükselen Akrep burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu aylık burç yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ay senin için neler var birlikte bakalım... Şubat ayının ilk gününde meydana gelen Aslan Dolunayı, kariyer hayatında her şeyin yerli yerine oturmasına vesile oluyor. Belki de uzun süredir beklediğin bir terfi, bir iş teklifi ya da bir proje sonuçlanabilir. Bu Dolunay, senin için bir dönüm noktası olabilir; pasif kalmaktan çıkıp kendi yolunu çizmeye başlayabilirsin artık! 

Öte yandan ay ortasında Güneş'in Balık burcuna adım atması ile birlikte ise güçlü bir yaratıcılık patlaması yaşayabilirsin. Kendini ifade etme konusunda daha cesur hissedeceğin bu dönemde, iç sesini dinlemekten çekinme. Ay boyunca risk almak, sahneye çıkmak ve görünür olmak senin için adeta bir yeniden doğuş gibi olacak. İçindeki o muhteşem proje ya da fikir, bu dönemde destek bulabilir ve hayata geçme fırsatı yakalayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumundan söz etmeliyiz. Zira, bu iki gezegenin kavuşumu adeta bir çekim alanı yaratıyor. Sözler kadar bakışlar da etkili olacak bu dönemde. Bu ay aşk, sakin değil; derin, manyetik ve unutulması zor bir hal alıyor. Kalbinin ritmini değiştirecek bir aşk, belki de hayatının aşkı kapını çalabilir. Senin için unutulmaz bir ay olacak gibi görünüyor... Kalbini bir yabancıya açmaya hazırsan tabii! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

