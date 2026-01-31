Sevgili Akrep, bu ay senin için neler var birlikte bakalım... Şubat ayının ilk gününde meydana gelen Aslan Dolunayı, kariyer hayatında her şeyin yerli yerine oturmasına vesile oluyor. Belki de uzun süredir beklediğin bir terfi, bir iş teklifi ya da bir proje sonuçlanabilir. Bu Dolunay, senin için bir dönüm noktası olabilir; pasif kalmaktan çıkıp kendi yolunu çizmeye başlayabilirsin artık!

Öte yandan ay ortasında Güneş'in Balık burcuna adım atması ile birlikte ise güçlü bir yaratıcılık patlaması yaşayabilirsin. Kendini ifade etme konusunda daha cesur hissedeceğin bu dönemde, iç sesini dinlemekten çekinme. Ay boyunca risk almak, sahneye çıkmak ve görünür olmak senin için adeta bir yeniden doğuş gibi olacak. İçindeki o muhteşem proje ya da fikir, bu dönemde destek bulabilir ve hayata geçme fırsatı yakalayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumundan söz etmeliyiz. Zira, bu iki gezegenin kavuşumu adeta bir çekim alanı yaratıyor. Sözler kadar bakışlar da etkili olacak bu dönemde. Bu ay aşk, sakin değil; derin, manyetik ve unutulması zor bir hal alıyor. Kalbinin ritmini değiştirecek bir aşk, belki de hayatının aşkı kapını çalabilir. Senin için unutulmaz bir ay olacak gibi görünüyor... Kalbini bir yabancıya açmaya hazırsan tabii! Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…