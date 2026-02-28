Sevgili Akrep, bu ay Venüs'ün büyülü etkisi altında, iş hayatında ve günlük rutinlerinde sıradanlığı bir kenara bırakıp romantizmin kapılarını aralıyorsun. Beklenmedik bir anda karşına çıkacak bir yüz ya da uzun süreli bir dostluğun aşka evrilmesi, hayatına yeni bir renk, yeni bir heyecan katıyor. Kalbinin ritmi artarken, aşkın en saf, en içten ve en güven dolu haliyle tanışmanın keyfini çıkarıyorsun.

Belki de uzun bir süredir unuttuğun bu duyguları yeniden hatırlıyor, aşkın ve mutluluğun derinlerinde bir yolculuğa çıkıyorsun... Ancak unutma ki bunların hepsi kalbini açıp duygularını özgür bırakman ve aşka tam anlamıyla kendini bırakmanla mümkün. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…