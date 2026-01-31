Sevgili Akrep, bu ayın astrolojik haritasında, aşk hayatının üzerinde büyük bir etkisi olacak olan Merkür ve Venüs kavuşumunu konuşmak zorundayız. Bu iki gezegenin birleşimi, adeta bir çekim alanı yaratıyor ve bu çekim alanı, aşk hayatını derinden etkileyebilir. Bu dönemde, sözlerin olduğu kadar, bakışların da büyük bir etkisi olacak. Yani, bu ay aşk hayatında bir fırtına kopabilir!

Aşk bu ay sakin bir deniz olmaktan çok, derin, manyetik ve unutulması zor bir okyanus gibi hissettirebilir. Kalbinin ritmini değiştirecek, belki de hayatının en büyük aşkını bulacağın bir döneme giriyorsun. Bu, senin için unutulmaz bir ay olabilir. Tabii kalbini bir yabancıya açmaya hazırsan! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…