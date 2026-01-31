onedio
Şubat 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

31.01.2026

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Şubat ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Akrep ve yükselen Akrep burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Şubat ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Şubat ayına özel aylık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu ayın astrolojik haritasında, aşk hayatının üzerinde büyük bir etkisi olacak olan Merkür ve Venüs kavuşumunu konuşmak zorundayız. Bu iki gezegenin birleşimi, adeta bir çekim alanı yaratıyor ve bu çekim alanı, aşk hayatını derinden etkileyebilir. Bu dönemde, sözlerin olduğu kadar, bakışların da büyük bir etkisi olacak. Yani, bu ay aşk hayatında bir fırtına kopabilir!

Aşk bu ay sakin bir deniz olmaktan çok, derin, manyetik ve unutulması zor bir okyanus gibi hissettirebilir. Kalbinin ritmini değiştirecek, belki de hayatının en büyük aşkını bulacağın bir döneme giriyorsun. Bu, senin için unutulmaz bir ay olabilir. Tabii kalbini bir yabancıya açmaya hazırsan! Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

