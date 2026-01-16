onedio
17 Ocak Cumartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

17 Ocak 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

16.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Ocak Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Ocak Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs'ün Kova burcunda parladığını görüyoruz. Bu, senin için ne anlama ise hormonal dengenin biraz daha hassas hale gelebileceği. Bunun pek de hoş bir haber olmadığını biliyoruz. Ama merak etme, her şeyin bir çözümü var!

Venüs'ün bu etkisi, bugün ani ruh hali değişimlerine sebep olabilir ve bu durum bedenini biraz yorsa da bu durumun üstesinden gelmek için birkaç taktiğimiz var. Hafif tempolu egzersizler yapmayı deneyebilirsin. Belki bir yoga dersi, belki hafif bir yürüyüş... Bunlar, bedenini ve ruhunu rahatlatacak, enerjini yeniden dengede tutmana yardımcı olacak aktiviteler. Bir diğer önerimiz ise sıcak bir duş. Kendini hafiflemiş ve arınmış hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

