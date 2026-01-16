Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Venüs, Kova burcuna geçiş yaparak kariyer hayatında içsel bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Bu dönüşüm, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün ancak bir türlü karar veremediğin konuları yeniden gündeme getirebilir. Tabii bu durumda evinde, ailenle ya da belki de yeni bir yerleşim yerinde değişiklik yapman gerekebilir.

Zira Venüs'ün etkisiyle, uzun zamandır sıkışıp kaldığını düşündüğün, eski kalıplardan sıyrılma cesareti bulabilirsin. Kendini güvende hissetmediğin bir ortamdan uzaklaşma isteği belirginleşebilir. Bu seni özgürleştirirken, yola düşmeni de sağlayabilir. İşte bu noktada, ailenden gelecek destek de bir hayli önemli. Hayatını, yaşam tarzını ve düzenini etkileyen bu dönüşüm için destek alabilecek misin sence?

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs'ün Kova burcundaki enerjisi, sürpriz duygulara gebe bir gün vadediyor. Beklenmedik bir yakınlaşma, belki de partnerinle daha samimi ancak özgür bir bağ kurmanı sağlayabilir. Tam da bu noktada bekarsan bugün, kolayca aşka kapılabilirsin. Her duyguyu aşk da sanabilirsin tabii... Dikkatli ol, ya gerçek aşkı bulacaksın ya da kalbini kıracaksın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…