Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında duyguların yoğunluğu oldukça belirgin. Partnerin varsa, aranızdaki bağın daha derin ve güçlü bir hale geldiğini hissedebilirsin. Yüzeysel konuşmalar seni tatmin etmeyecek, daha anlamlı ve yoğun paylaşımlar yapmak isteyeceksin. Bu da ilişkinizi farklı bir seviyeye taşıyabilir. Duygusal anlamda güçlü bir yakınlaşma söz konusu.

Hayatında şu an kimse yoksa, bugün karşına çıkan biri üzerinde düşündüğünden daha kalıcı bir etki bırakabilir. Bu etki ani bir heyecandan ziyade, içten içe büyüyen ve seni meraklandıran bir çekim şeklinde gelişebilir. Karşındaki kişiyi çözme isteğin artarken, onun da sana karşı aynı merakı taşıdığını fark edebilirsin. Kontrollü ilerlemek isteyeceksin ama içindeki çekimi de görmezden gelmek kolay olmayacak.