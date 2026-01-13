Sevgili Akrep, bugün Merkür ve Jüpiter'in karşıtlığı, kariyer hayatında iletişim rüzgarlarını hızlandırıyor. Toplantılar, görüşmeler ve yazışmaların ardı arkası kesilmiyor, sanki bir iletişim maratonunda koşuyorsun. Büyük ve heyecan verici fikirlerin konuşulduğu bu toplantılarda, detayların havada kalabileceği bir durum söz konusu. Bu yüzden bugün, not almayı ve her şeyi kayıt altına almayı unutma.

Özellikle kısa vadeli projeler ve anlaşmalar gündemin en üst sırasında yer alıyor. Sözlerin ise etrafındakiler üzerinde güçlü bir etki yaratıyor. Tam da bu noktada kısa sürede tutulması gereken büyük sözler ve abartılı vaatlerden kaçınman gerekiyor. Gerçekçi olman, seni daha güvenilir ve inandırıcı kılacak. Bugün, kelimelerin kaderini belirleyeceği bir gün olacak!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise yoğun bir iletişim trafiği seni bekliyor. Mesajlaşmalar, telefon konuşmaları ve ani buluşmalar, günün gündemini belirleyebilir. Bu süreçte partnerinle zihinsel uyumun ön planda olacak. Tabii eğer bekarsan, bugün başlayan bir sohbetin hızla derinleşmesi de mümkün. Merkür ve Jüpiter'in enerjisiyle güçlenen bu sohbet, belki de yeni bir aşkın kapılarını aralayabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…