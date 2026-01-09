Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça ilginç ve derin konuların gündeme geleceği bir gün olacak. Jüpiter karşıtlığının etkisi altında, maddi konularda paylaşımlar, borçlar ve yatırımlar üzerine yoğunlaşabilirsin. Hafta sonu olmasına rağmen, bu konuları hafife almayıp ciddi kararlar alman da gerekebilir. Bugünün sana öğütü, sezgilerine güvenmek. Çünkü bugün, içgüdülerin seni yanıltmayacak kadar güçlü.

Tabii bu durum kariyer hayatında ise risk ve kazanç dengesi üzerine düşünmen gereken bir dönemdesin. Büyük fırsatlar elbette cazip görünebilir ancak unutma ki büyük fırsatlar, büyük sorumlulukları da beraberinde getirir. Jüpiter karşıtlığı, kontrol etme isteğini biraz olsun gevşetmeni ve güvendiğin kaynaklara yönelmeni öneriyor. Bu, senin için oldukça akıllıca bir hamle olabilir. Ciddi kararlar alacağın bu dönemde bazı sorumlulukları işin akışına bırakabilirsin!

Aşk hayatında ise tutkunun yükselişe geçtiği bir döneme giriyorsun. Duyguların yoğun ve derin yaşanacağı bu dönemde, kıskançlık ya da güç savaşlarından kaçınman oldukça önemli. Unutma, açık iletişim her türlü sorunu çözebilir. Bu dönemde, duygularını partnerinle açıkça paylaşman, her şeyi daha kolay hale getirecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…