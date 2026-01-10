onedio
11 Ocak Pazar Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
11 Ocak 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.01.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ocak Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, haftanın son gününe geldik ve bugünün enerjisi seni derin düşüncelere sürükleyebilir. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kariyer hayatında kontrol etme ihtiyacının altında yatan eski bir güvensizliği gözler önüne serebilir. Geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı, bugünün davranışlarını nasıl şekillendirdiğini anlamana yardımcı olabilir. Bu yüzleşme, seni daha özgür bir ruh haline getirebilir, belki de tüm zincirlerinden kurtarabilir.

İş ve para konularında bugün sezgilerin adeta bir radar gibi çalışabilir. Büyük, cesur hamleler yerine içsel bir strateji geliştirmek ve bu stratejiye bağlı kalmak daha doğru bir seçenek olabilir. Pazar günü, bu derin farkındalıklar için mükemmel bir zemin sunuyor. Şimdi iç sesini dinleme ve sezgilerine güvenme zamanı! Artık kendi kontrolünü eline almalı, düzeni sağlamalı ve özgür olmalısın! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kıskançlık ya da sahiplenme temalarını ön plana çıkarıyor. Bu süreçte duygularını bastırmaya çalışmak yerine anlamalı ve ilişkilerini dönüştürmelisin belki de! Kıskandığın tavırları itiraf etmeli, hem partnerini hem de kendini anlayacak kadar da alan açmalısın ilişkine. Bu sayede aşkı sahiplenebilir, ilişkini yıpratan kıskançlık duygusundan arınabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
