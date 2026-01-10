Sevgili Akrep, haftanın son gününe geldik ve bugünün enerjisi seni derin düşüncelere sürükleyebilir. Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kariyer hayatında kontrol etme ihtiyacının altında yatan eski bir güvensizliği gözler önüne serebilir. Geçmişte yaşadığın bir hayal kırıklığı, bugünün davranışlarını nasıl şekillendirdiğini anlamana yardımcı olabilir. Bu yüzleşme, seni daha özgür bir ruh haline getirebilir, belki de tüm zincirlerinden kurtarabilir.

İş ve para konularında bugün sezgilerin adeta bir radar gibi çalışabilir. Büyük, cesur hamleler yerine içsel bir strateji geliştirmek ve bu stratejiye bağlı kalmak daha doğru bir seçenek olabilir. Pazar günü, bu derin farkındalıklar için mükemmel bir zemin sunuyor. Şimdi iç sesini dinleme ve sezgilerine güvenme zamanı! Artık kendi kontrolünü eline almalı, düzeni sağlamalı ve özgür olmalısın!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ve Chiron arasındaki kare açı, kıskançlık ya da sahiplenme temalarını ön plana çıkarıyor. Bu süreçte duygularını bastırmaya çalışmak yerine anlamalı ve ilişkilerini dönüştürmelisin belki de! Kıskandığın tavırları itiraf etmeli, hem partnerini hem de kendini anlayacak kadar da alan açmalısın ilişkine. Bu sayede aşkı sahiplenebilir, ilişkini yıpratan kıskançlık duygusundan arınabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…