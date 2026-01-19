Sevgili Akrep, bugün Güneş'in Kova burcuna geçişiyle birlikte kariyer ve aile yaşamın arasındaki denge ön plana çıkıyor. Ailevi yükümlülüklerin ile iş hedeflerin arasında bir denge kurman gerekebilir. Belki evden çalışma düşünebilirsin, belki de yer değişikliği yapman gerekebilir. Hatta belki de ofisinle ilgili bir konu üzerinde yoğunlaşman gündemde olabilir. Evden mi çalışıyorsun? Belki de bu bile değişebilir!

Tam da bu noktada kariyer alanında, duygusal kararlar yerine daha stratejik düşünmeye ihtiyacın olduğunu hatırlatmak isteriz. Evet ailene karşı da sorumlulukların var, sevdiklerini mutlu etmeyi istediğini de tahmin ediyoruz. Ancak söz konusu iş olduğunda fazla taviz vermek seni zor duruma sokabilir. Hayatını ve kariyerini dikkatle yönetmen gerektiğini unutma. Tabii önceliklerini de dikkatle belirle.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, sıcaklık ve samimiyet temalı bir dönem seni bekliyor. Samimi paylaşımlar, ilişkilerini daha da derinleştirecek. Partnerinle aranda gerçeklerin konuşulması, gerçek duyguları ve heyecanı hissettiren paylaşımların olmasını isteyeceksin. İşte tam da bu yüzden eğer bekarsan, flörtlerde de tanıdık bir çevreden gelen pek de yabancı olmayan birine yaklaşacaksın. Hissetmek... İşte bugün senin için en önemlisi bu olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…